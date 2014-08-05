Петербургские спортсмены завоевали 13 наград на Спартакиаде в Барнауле

Спортсмены привезли в город на Неве три золотые, семь серебряных и три бронзовые медали.

Петербургские спортсмены вернулись из Барнаула, где прошел турнир по гребле на байдарках и каноэ, с победой. Девушки и юноши участвовали в Спартакиаде учащихся. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Спортсмены привезли в город на Неве три золотые, семь серебряных и три бронзовые медали. Десять наград завоевали девушки. Одной из самых титулованных в столице Алтайского края стала 14-летняя Екатерина Сепесева. Она получила четыре серебряные медали.

Выступление я оцениваю достойно, мы достойно прошли. Петербург занял первое место в общем командном зачете. Разница во времени между Барнаулом и Санкт-Петербургом – 4 часа, акклиматизация дала свои плоды. Но мы приехали заранее, подготовились и выступили достойно. Екатерина Сепесева, серебряный призер Спартакиады учащихся

На следующей неделе петербургские спортсмены отправятся в Воронеж, где пройдет первенство страны в возрасте до 17 лет.

Ранее мы писали, что стартовал яхтенный поход из Калининграда в Петербург.

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