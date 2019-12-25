Петербург в игре: кто из спортсменов города стал участником нового сезона шоу "Титаны" на ТНТ

Четвёртый сезон спортивного шоу "Титаны" объединит более 100 сильнейших атлетов страны. Среди участников нового сезона — сразу семь представителей Санкт-Петербурга. Они имеют разный спортивный и профессиональный опыт: среди них артист балета, ветеран спецназа, бодибилдер, боец ММА, фехтовальщица, модель и фитнес-блогеры. Рассказываем, кто будет представлять Петербург в новом сезоне "Титанов".

Юрий Смекалов

Ведущий солист Театра Балета Бориса Эйфмана и Мариинского театра, хореограф, режиссёр и продюсер. Лауреат многочисленных международных конкурсов артистов балета и балетмейстеров, обладатель Высшей театральной премии "Золотая маска". Для артиста участие в "Титанах" — возможность проверить себя в испытаниях, которые отличаются от привычной ему профессиональной деятельности.

Дмитрий Зимин

Ветеран спецназа и воздушно-десантных войск, кандидат в мастера спорта по академической гребле. Опыт службы и физической подготовки станет частью его опыта на проекте, где участникам предстоит справляться с неожиданными испытаниями и постоянно адаптироваться к меняющимся условиям. Спортсмен рассказывает, что решение принять участие в проекте далось ему легко:

Для меня не было никаких сложностей с решением участвовать в "Титанах". Наоборот, само это решение придало мне уверенности и стало отличной мотивацией.

Юрий Карпенко

Вице-чемпион России по бодибилдингу, блогер, самый узнаваемый Дед страны. Спортивная карьера и многолетняя работа с физической формой позволят ему проверить свои возможности в новом формате и побороться с представителями самых разных спортивных дисциплин. К съёмкам Юрий специально не готовился, сохранив привычный режим тренировок:

Я всегда в боевой готовности номер один. Я не из тех, кто начинает сушиться и бегать кроссы за две недели до старта. Тут точно работает фраза: "Сильному не нужно, слабому не поможет". Мой образ жизни — это ежедневный режим, железо, дисциплина и правильное питание. Поэтому я просто оставался в своём прежнем ритме тренировок".

Артём Тарасов

Боец ММА, мастер спорта по самбо, блогер, участник первого сезона шоу "Титаны". Тарасов уже знаком с проектом: в новом сезоне ему предстоит вновь выйти на арену и принять участие в борьбе сильнейших.

Анна Башта

Участница Олимпийских игр по фехтованию на саблях, чемпионка Европы. Профессиональное фехтование требует скорости реакции, координации и умения принимать решения за доли секунды — навыков, которые могут пригодиться в испытаниях "Титанов".

Елизавета Миняева

Модель, блогер. Ещё до увлечения фитнесом девять лет занималась плаванием и теннисом. Такой разный спортивный опыт помог сформировать хорошую физическую базу и привычку к регулярным тренировкам.

Анна Игнатьева

Блогер, художник, занимается фитнесом. В тренировках делает акцент на работе с весами и физической силе, поэтому участие в "Титанах" станет для неё возможностью применить этот опыт в непривычном формате.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ