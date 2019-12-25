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Стартовал яхтенный поход из Калининграда в Петербург
Сегодня, 12:01
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Стартовал яхтенный поход из Калининграда в Петербург

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Когда яхтсмены окажутся в городе на Неве, они посетят музей-заповедник "Петергоф" и ледокол "Красин". Они встретятся  с коллегами из парусных клубов Петербурга.

В Калининграде стартовал яхтенный поход. Спортсмены плывут по Балтийскому морю в Северную столицу. Участники преодолеют свыше тысячи морских миль. Поход организован Калининградским музеем Мирового океана и музеем-заповедником "Петергоф". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

Спортсмены отправились в путешествие на восьми яхтах. Участники совершат переход по Балтийскому морю без заходов в порты соседних стран. Целью похода является  проведение яхтенной регаты. Кроме того, яхтсмены стремятся популяризировать  парусный спорт в России.

Когда яхтсмены окажутся в городе на Неве, они посетят музей-заповедник "Петергоф" и ледокол "Красин". Участники акции встретятся  с коллегами из парусных клубов Петербурга. Экипажи вернутся в Калининград  22 августа.

Ранее мы писали, что рекорд 10-летней сноубордистки из Петербурга попал в реестр рекордов России.

Фото: Pxhere

 

Теги: балтийское море, спорт, яхтенный поход из калининграда, яхтинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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