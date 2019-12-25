Стартовал яхтенный поход из Калининграда в Петербург

Когда яхтсмены окажутся в городе на Неве, они посетят музей-заповедник "Петергоф" и ледокол "Красин". Они встретятся с коллегами из парусных клубов Петербурга.

В Калининграде стартовал яхтенный поход. Спортсмены плывут по Балтийскому морю в Северную столицу. Участники преодолеют свыше тысячи морских миль. Поход организован Калининградским музеем Мирового океана и музеем-заповедником "Петергоф". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Спортсмены отправились в путешествие на восьми яхтах. Участники совершат переход по Балтийскому морю без заходов в порты соседних стран. Целью похода является проведение яхтенной регаты. Кроме того, яхтсмены стремятся популяризировать парусный спорт в России.

Когда яхтсмены окажутся в городе на Неве, они посетят музей-заповедник "Петергоф" и ледокол "Красин". Участники акции встретятся с коллегами из парусных клубов Петербурга. Экипажи вернутся в Калининград 22 августа.

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