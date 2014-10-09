Рекорд 10-летней сноубордистки из Петербурга попал в реестр рекордов России

Василиса Ермакова стала самой юной сноубордисткой, выполнившей сложный трюк – три оборота с доской в воздухе.

10-летняя Василиса Ермакова стала самой юной сноубордисткой, выполнившей сложный трюк – три оборота с доской в воздухе. Это достижение официально зарегистрировано Международным агентством регистрации рекордов. Оно внесено в Реестр рекордов России, который является спортивным аналогом Книги рекордов Гиннесса, пишет spb.aif.ru.

Василиса родилась в Москве, но её семья переехала в Петербург, чтобы она могла тренироваться и строить спортивную карьеру. В пресс-службе Федерации сноуборда Петербурга сообщили, что девочка подтвердила уже девять мировых и двенадцать российских рекордов. Предыдущей рекордсменкой в этом виде программы была 16-летняя британка.

Василису тренирует её отец. Она начала кататься на доске в возрасте трёх лет. Сейчас она тренируется на летнем склоне. Профессиональные спортсмены считают, что у неё есть все шансы попасть в олимпийскую сборную.

Фото: Pxhere