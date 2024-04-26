"Зенит" и "Спартак" сыграют при рекордных 57 тысячах болельщиков

Матч 21-го тура РПЛ 14 марта на "Газпром Арене" станет самым посещаемым в сезоне.

В эту субботу, 14 марта, на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч 21-го тура Российской Премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Как сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых, на игру продано более 57 тысяч билетов, что станет рекордной посещаемостью текущего сезона.

Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв . Прямую трансляцию игры проведет телеканал "Матч ТВ".

В турнирной таблице РПЛ после 20 туров "Зенит" занимает вторую строчку с 42 очками, отставая от лидирующего "Краснодара" всего на один балл . "Спартак" с 35 очками располагается на шестой позиции . Примечательно, что петербуржцы не могут обыграть красно-белых на протяжении четырёх официальных матчей подряд.

В следующем туре подопечные Сергея Семака отправятся в гости к московскому "Динамо" (матч состоится 22 марта), а команда Хуана Карлоса Карседо на своём поле примет "Оренбург".

Фото: Telegram / Зенит