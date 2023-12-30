Радимов заявил, что "Спартак" может получить от "Зенита" авоську голов

Команды сыграют друг с другом 14 марта.

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высказался о грядущем матче сине-бело-голубых в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит "Матч ТВ".

"Зенит" сыграет со "Спартаком" на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 14 марта в 16:00. Команды встречались друг с другом в рамках первого круга РПЛ. Тогда встреча завершилась со счетом 2:2. "Спартак" идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков после 20 туров.

Если "Спартак" с такими защитниками сыграет против "Зенита" в открытый футбол, то может нарваться и получить авоську голов. Владислав Радимов, экс-игрок "Зенита"

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 20 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее Дзюба назвал игру "Зенита" безобразной.

Фото: Piter.tv