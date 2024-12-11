Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер ушла в отставку. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заяление тренера.
В опубликованном тексте Винер выразила благодарность всем спортсменкам, коллегам и болельщикам. Она подчеркнула, что "художественная гимнастика остается в надежных руках". В октябре 2024 года Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). С 2021-го она занимала должность главного тренера сборной России.
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Фото: academyviner.com
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