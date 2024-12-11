Глава IBA негативно оценил работу менеджерского состава на Олимпиаде.

Действующее руководство Международного олимпийского комитета представляет собой сборище мошенников, которое под предлогом своего положения занимается грабежом атлетов. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высказался о данной ситуации в интервью журналистам телеканала "360.ru". Эксперт подчеркнул, что прошлым главой IBA был член исполнительного комитета МОК, что привело к воровству и коррупции в ведомстве.

Наша боксерская семья избавилась от этого руководства. Поэтому они в обиде. Мы выявляем сегодня жуликов, таких как Томас Бах. Он сам был спортсменом, а тут добрался до денег и начал грабить. Умар Кремлев, глава МАБ

Руководитель IBA добавил, что считает действующее руководство МОК аферистами, так как иностранцы пытаются внушить всему мировому сообществу, что ониявляются основной спортивной организацей, которая принимает ключевые в отрасли решения. Однако уже сейчас на планете появились ассоциации, которые разорвали с МОК всякие соглашения. По словам Умара Кремлева, глава МОК Томас Бах превратил соревнования в череду конфликтов и коррупционных скандалов. В частности, вспомнить можно случай, когда участие приняла алжирская спортменка Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Глава IBA подчеркнул, что допуск спортсменки-трансгендера* (* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским движением и запрещено) к женским состязаниям МОК провел ради пиара и прибыли.

Кремлев считает, что некоторые чиновники в спорте неэффективно отстаивают интересы России.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал 360