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Кремлев считает, что некоторые чиновники в спорте неэффективно отстаивают интересы России

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Глава Международной ассоциации бокса оценил работу Ирины Винер.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев считает действия некоторых чиновников, отстаивающих интересы России, неэффективными. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая в ходе сессии "Глобальные проекты российского спорта", организованной на полях Петербургского международного экономического форума. Эксперт мероприятия в качестве позитивного примера привел руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер. По мнению Кремлева, она отстаивает национальные интересы страны в полной мере.

У нас в стране есть функционеры, которые думают только о себе, а не возглавляют направление. Они должны понять, что не нужно думать себе, любой функционер - обслуживающий персонал, главные люди - спортсмены и тренеры. То, что происходит на международной арене, - проблема.

Умар Кремлев, глава МАБ

Путин заявил о необходимости переноса игровых серверов в зону "Ru".

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: бокс, ирина винер, минспорт, пмэф, умар кремлев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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