Глава России отреагировал на предложение Умара Кремлева.

Владимир Путин заявил о необходимости переноса игровых серверов в зону "Ru". Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Российский лидер заметил, что речь идет не только о проработке вопроса, но и реализовать поставленную задачу. Известно, что в рамках мероприятия председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил включить онлайн-игры в единый регулятор. По его мнению. данное решение позволит властям страны блокировать зону "com" и перевести программное обеспечение, офис и сервера на собственную территорию.

Проработать - это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор. Владимир Путин, президент РФ

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