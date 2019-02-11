Глава РФ дал поручение отрегулировать такой бизнес.

Российский президент Владимир Путин потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые переманивают на свою сторону перспективных спортсменов. результате с юности игроки работают за границей. Соответствующей информацией с коллегами поделился глава государства в рамках заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Политик заметил, что такое предпринимательство не всегда является благородным и отрегулированным законодательством.Лидер страны попросил заняться проработкой вопроса министерство по спорту, Федерацию хоккея РФ во главе с Владиславом Третьяковым.

Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать, но ясно также и то, что это бизнес. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин подчеркнул, что в этом бизнесе крутятся немаленькие деньги, а ущерб для государства от этого остается очевиден. Москва рассчитывает установить правовые рамки и гарантии для участников этой деятельности.

Путин: игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре.

Фото и видео: Telegram / ТАСС