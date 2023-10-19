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Путин: игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре

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Глава государства отметил, что соревнования пройдут в Казани следующим летом.

Игры БРИКС уже стоят в спортивном календаре России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме "Россия – спортивная держава" в Перми.

Глава государства отметил, что соревнования пройдут в Казани следующим летом. В программу Игр БРИКС включили 25 видов спорта. На них пригласят национальные команды и сборные из других стран.

Игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре, они пройдут в Казани в июне 2024 года.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия стояла у истоков современного олимпийского движения.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, игры брикс, календарь, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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