Последний раз Путин посещал столицу Таджикистана осенью 2025 года.

Российский президент Владимир Путин начнет рабочую программу в Таджикистане. Глава нашего государства прибыл с официальным рабочим визитом в Душанбе после двухдневной поездки в Китай. Там политический лидер принимал участие в саммите АТЭС, а также трехсторонней встрече с колегами из КНР и США.

Известно, что посетить Таджикистан Владимира Путина пригласил местный президент Эмомали Рахмон. Иностранец побывал в Москве на прошлой неделе. Лидер постсоветской республики участвовал в саммите ОДКБ. Владимир Путин объяснил, что из-за насыщенного мероприятиями графика лидеры не успели обсудить все важные вопросы двусторонней повестки. Теперь они панируют обсудить ситуацию в Афганистане, где недавно находилась российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. Дополнительно Влалимир Путин расскажет Рахмону о перспективах развития сотрудничества на данном направлении. Еще одной темой диалога станет работа 201-й базы Вооруженных сил России. В Кремле уверены, что речь идет о серьезном гаранте безопасности всего региона Центральной Азии. Также Путин и Рахмон также обсудят растущий объем экономических связей и перспективные совместные проекты.

Путин: Россия входит в число ведущих экономик мира.

Фото и видео: пресс-служба Кремля