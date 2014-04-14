В ГД рассказали о перерасчете за не поданную после отключения горячую воду

Владимир Кошелев сообщил о том, как получить компенсацию за срыв сроков работ.

Потребители в России получат скидку на оплату услуг подачи горячей воды в том случае, если превышены сроки планового отключения. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев, представляющий партию ЛДПР. Парламентарий из нижней палаты заметил, что за каждый час превышения сумма по платежа на горячую воду снижается на 0,15 процентов. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, предусматривается ли компенсация для граждан, если будут дни лишнего простоя без горячей воды.

Это не штраф, который заплатят вам на руки, а уменьшение платы за эту же услугу. Если норматив отключения - 10 дней, а отключили на 15 дней, перерасчет сделают за 5 дней сверх нормы. Начисление снижают на 0,15% за каждый час превышения. Формула простая. За 5 дней (120 часов) получается: 0,15% умножить на 120 - это 18% скидки за месяц. Если превышение было значительным, плата может обнулиться. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

По словам Кошелева, сейчас в большинстве регионов действует стандарт отключения до 14 календарных дней, однако крупные города и российские регионы, которые активно модернизируют инженерные сети, уже перешли на работу в десять дней.

