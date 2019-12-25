Министр обороны Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения
Сегодня, 12:00
Роберт Калиняк напомнил, что европейскую страну от фашистов освободила именно Красная армия.

Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал знаком уважения поездку премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву по случаю Дня Победы. Соответствующий комментарий западный политический деятель сделал в интервью испанской газете Pais. Ранее местный глава национального правительства из Братиславы упоминал, что планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата для того, чтобы от имени своего народа поблагодарить воинов за освобождение страны от нацизма во времена Второй мировой войны. Дополнительно высокопоставленный гость рассчитывает на рабочую встречу с коллегой из Кремля Владимиром Путиным в этот день.

Очевидно, что в 1945 году нас освободила Красная армия. Это означает, что Роберт принесет цветы и возложит их на кладбище в знак благодарности тем жертвам. Тысячи и тысячи русских погибли в Словакии, вдали от своего дома. Мы должны помнить об этом. 

Роберт Калиняк, министр по обороне Словакии

Фицо заявил о разногласиях с Зеленским по некоторым темам.

