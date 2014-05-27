Премьер-министр Словакии провёл телефонные переговоры с украинским лидером.

Глава словацкого правительства Роберт Фицо сообщил, что по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским у них сохраняются различия во взглядах по некоторым темам. При этом оба политика заинтересованы в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной. Об этом Фицо написал в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Словацкий премьер подтвердил, что Братислава поддерживает стремление Киева вступить в Евросоюз. "Словакия желает, чтобы Украина, как наш сосед, была стабильной и демократической страной", — отметил он.

Фицо и Зеленский договорились провести краткую встречу 4 мая на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Также планируется обмен визитами глав правительств. Фицо добавил, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Россией невозможно без согласия украинской стороны.

Ранее Фицо заявил, что политическое руководство Украины наносит ущерб энергобезопасности Европы.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico