В Словакии напомнили о диверсии на "Северных потоках",

Киевский режим наносит значительный ущерб энергетической безопасности всего европейского региона. Соответствующее заявление сделал через видеообращение, опубликованное в социальных сетях, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Украинское политическое руководство взорвало газопровод "Северный поток", отключило Словакию и Венгрию, а вместе с тем и всю Центральную Европу от нефти, перекрыло поставки газа, нападает на нефтяную и газовую инфраструктуру, точнее говоря - наносит ущерб энергетической безопасности Европы. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Напомним, что Словакия и Венгрия регулярно обращают внимание коллег из Еврокомиссии "на враждебные шаги", которые предпринимает украинский политик Владимир Зеленский в отношении стран-членов регионального сообщества. Роберт Фицо заметил, что невозможно поверить в то, что чиновники с Банковой просто игнорируют все просьбы Евросоюза не атаковать газовую и нефтяную инфраструктуру. В результате эта ситуация, а также вооруженный конфликт на Ближнем Востоке негативно сказались на росте цен на энергетические носители на мировых рынках.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico