Словакия выступает против вступления Украины в ЕС до завершения конфликта с РФ
Сегодня, 11:37
191
Словакия выступает против вступления Украины в ЕС до завершения конфликта с РФ

Любош Блаха подчеркнул, что, по его мнению, большая часть Украины является частью русского мира и просто не должна входить в ЕС.

Братислава в настоящее время выступает против принятия Украины в Европейский союз до завершения вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. Депутат Европейского парламента от Словакии, заместитель главы правящей в стране партии Smer Любош Блаха заявил об этом журналистам российской газеты "Известия". 

Наша позиция такова, что прекращение конфликта - это лишь первое из целого ряда условий, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли вообще рассматривать вопрос о вступлении этой страны в ЕС.

Любош Блаха, парламентарий Словакии

По словам иностранного политика, в Словакии сейчас общественность негативно воспринимает предложения международных союзников по региональному сообществу принять Украину в ЕС в приоритетном порядке и в обход существующих стандартных процедур. Любощ Блаха добавил, что Братислава при вступлении в политическое объединение сталкивалась с жесткими условиями. Политик добавил, что принятие Украины в ЕС в приоритетном порядке требуется коллективному Брюсселю для того, чтобы использовать Киев в борьбе против российского государства.

