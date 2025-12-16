Братислава в настоящее время выступает против принятия Украины в Европейский союз до завершения вооруженного конфликта между Киевом и Москвой. Депутат Европейского парламента от Словакии, заместитель главы правящей в стране партии Smer Любош Блаха заявил об этом журналистам российской газеты "Известия".
Наша позиция такова, что прекращение конфликта - это лишь первое из целого ряда условий, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли вообще рассматривать вопрос о вступлении этой страны в ЕС.
Любош Блаха, парламентарий Словакии
По словам иностранного политика, в Словакии сейчас общественность негативно воспринимает предложения международных союзников по региональному сообществу принять Украину в ЕС в приоритетном порядке и в обход существующих стандартных процедур. Любощ Блаха добавил, что Братислава при вступлении в политическое объединение сталкивалась с жесткими условиями. Политик добавил, что принятие Украины в ЕС в приоритетном порядке требуется коллективному Брюсселю для того, чтобы использовать Киев в борьбе против российского государства.
