Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, утверждают в МИД Словакии
Сегодня, 8:25
В Братиславе рассказали о задаче, которая поставлена перед премьер-министром Словакии в Кремле.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего официального рабочего визита в Москву может передать послание от лидера киевского режима Владимира Зеленского к Кремлю. Соответствующими данными поделились журналисты из местного издания Pravda со ссылкой на министерство по иностранным делам в Братиславе. По словам самого европейского  политического деятеля, от может также получить от главы государства Владимира Путина ценные сведения о позиции руководства страны на разрешение украинского кризиса.

Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству.

Напомним, что премьер-министр Словакии прилетит в Москву на празднование Дня Победы. Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков заявил прессе о том, что переговорщикам из Киева известна информация о том, что именно требуется сделать для мирного урегулирования регионального конфликта, однако сейчас все зависит от политического руководства на Украине.

Министр обороны Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) /  Robert Fico

