В Словакии недовольны решением коллективного Брюсселя по поставкам энергоресурсов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в адекватности политиков в европейском союзе из-за их плана по отказу от российских энергетических ресурсов к 2027 году. Слова западного политического лидера процитировали иностранные журналисты из издания Hlavný Denník со ссылкой на речь выступающего в Братиславе. В частности, спикер возмутился ситуацией, при которой некоторые страны регионального сообщества все еще продолжают импортировать на свою землю сжиженный природный газ (СПГ) из России, хотя официально говорили о прекращении таких закупок.

Мы такие идиоты? То есть нам нельзя, а Франции можно? Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Эквперт добавил, что прекращение поставок энергетических ресурсов по этому направлению только усилит зависимость Европы от американской администрации. Он пояснил, что в результате Вашингтон перепродаст странам ЕС топливо за более высокую цену, хотя сами приобретут его у Москвы.

Фицо: ЕС не сможет ослабить РФ и ему нечего предложить для мира.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico