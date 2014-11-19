В Словакии рассказали о необходимости свернуть с пути "нанесения России стратегического поражения".

Европейский союз не сможет ослабить Россию, а региональному сообществу нечего предложить с точки зрения мира. Соответствующее заявление сделал через видеообращение, опубликованное в социальных сетях, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Через социальные сети иностранный политический лидер раскритиковал такой подход элит ЕС к отношениям с Москвой. В частности, речь идет о стратегии о том, что Кремль должен быть поставлен на колени перед коллективным Западом. По мнению чиновника из Братиславы, речь идет о неработающей и плохой стратегии. При этом, по словам Фицо, российские руководители прямо говорят о том, что могут вставать на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, но никак не потому, что этого требует кто-то другой.

Учитывая то, что ЕС не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит "война - война", каждый должен принять ответ, почему это так. Они [в ЕС] верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico