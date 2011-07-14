Депутат Нилов рассказал, когда возможен перевод сотрудника на удаленную работу

В Госдуме напомнили, что российское трудовое законодательство позволяет переводить, по договоренности работника и работодателя, работника на удаленку.

Перевод сотрудника на удаленную работу в России возможен при аномальной жаре по договоренности с работодателем. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что также перевод на удаленную работу сотрудника работодателем может быть принудительным при введении особых правовых режимов.

Закреплены гибкие формы занятости - это удаленная занятость, это смешанная занятость. В связи с тем, что где-то возможны аномальные погодные условия, межпраздничные периоды, работодатели и работники могут по договоренности этим спокойно пользоваться. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель подчеркнул, что в обязанности работодателя входит обеспечение безопасных условий рабочего места для персонала. В том числе, в помещении при аномальной жаре должен поддерживаться определенный температурный режим.

