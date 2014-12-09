Россиян между майскими праздниками ждет полная пятидневка минус один час

Ярослав Нилов рассказал о том, как граждане России будут работать на следующей неделе.

Все пять дней между майскими праздниками будут рабочими, а 8 мая - сокращенный рабочий день. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что восьмого числа люди будут работать по сокращенному рабочему графику как в предпраздничный день в связи с тем, что 9 Мая в нашей стране празднуется как День Победы. А 9 мая является нерабочим праздничным днем в соответствии с Трудовым кодексом России.

В соответствии с утвержденным производственным календарем на этот год 4, 5, 6, 7 и 8 мая - рабочие дни. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

