Группа российских депутатов из фракции "Справедливая Россия" внесет на рассмотрение законопроект об оплате обследования технического состояния многоквартирного дома не местными жителями, а управляющей компанией. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Авторы законопроекта предложили коллегам внести правки в Жилищный кодекс страны. Они пояснили, что сейчас собственники имеют право принимать решение о проведении за их счет обследования технического состояния многоквартирного дома для дальнейшего пересмотра сроков капитального ремонта. В будущем региональные операторы смогут проводить техническое обследование многоквартирных домов за счет собственных денежных средств в случае принятия такого решения общим собранием собственников. Парламентарии из нижней палаты считают важным установить ограничение периодичности проведения обследования - не чаще одного раза в течение пяти лет.

А поскольку многие граждане из-за низких зарплат и нехватки средств не могут вложиться в общий котел и поучаствовать в финансировании работ, то собрать нужную сумму и провести экспертизу часто не представляется возможным. Сергей Миронов, депутат для "ТАСС"

Принятие законопроект создаст более справедливую и эффективную систему капитального ремонта, что снизит социальную напряженность и повысит качество управления многоквартирными домами, подчеркнул депутат.

