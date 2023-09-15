Володин привёл опыт Петербурга в борьбе с мошенниками

Спикер Госдумы заявил о сокращении числа злоупотреблений на треть, но подчеркнул, что аферисты изобретают новые схемы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя итоги борьбы с телефонными мошенниками, привёл в пример Санкт-Петербург. По его словам, в первом квартале 2026 года количество злоупотреблений в России сократилось на 33–74% в зависимости от оператора — результат в том числе достигнут благодаря федеральным законам, принятым с 2025 года.

Однако, отметил Володин, преступники не останавливаются и придумывают новые способы обмана. Так, на днях в Петербурге полиция вскрыла крупный центр связи мошенников, откуда ежесуточно совершалось более трёх тысяч звонков. Индивидуальный предприниматель приобрёл свыше 26 тысяч сим-карт по указанию иностранных кураторов и создавал аккаунты в соцсетях и мессенджерах для подельников. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

