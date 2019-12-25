В ГД напомнили, что за март цены на энергоресурсы в ЕС увеличились в полтора раза.

Период кризиса наступил в Европейском союзе, в том числе из-за непрофессионального руководства, чье решение отказаться от российской энергетики сделало экономическую систему регионального сообщества неконкурентоспособной. . В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Max председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал подписчикам на то, что внешняя политика ЕС оказалась чревата для многих стран-участниц. Для США Европа стала затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа.

Непрофессиональное, плохо образованное руководство Евросоюза ошибки совершило само. Ему в этом не надо было помогать. Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной. <...> Основываясь на этих, отнюдь не всех, аргументах, можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты заметил, что при создании ЕС у лидеров стран-членов стояла политическая и экономическая задача взять под тотальный контроль и лишить независимости страны Восточной Европы, которые стали самостоятельными после развала Советского Союза. Таким образом Германия, Франция и Италия стремились выйти для себя на новые рынки сбыта, а также получить трудовые ресурсы. Со временем из-за плохого управления в региональном сообществе и ряда ошибок ситуация стала меняться в худшую сторону для коллективного Брюсселя. По словам Вячеслава Володина, для решения появившихся проблем Евросоюзу понадобилась Украина, которая богата при родными ресурсами, имеет дешевую рабочую силу и обладает обширным рынком сбыта. Однако выбранный путь не спас ЕС от кризисного сценария. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке обострил проблемы в сфере газоснабжения и поставок нефти, показав, насколько ЕС уязвим перед энергетическим коллапсом.

