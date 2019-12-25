Депутат Кошелев: жильцы вправе потребовать от консьержа неразглашения информации

Владимир Кошелев рассказал о том, какие условия собственники жилья могут поставить для сотрудника.

Консьержам в России может грозить уголовная ответственность за разглашение информации о жильцах и их гостях в том случае, если пункт о конфиденциальности включен в должностную инструкцию. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты заметил, что должностные полномочия консьержа строго ограничены законодательством. Также собственники жилья могут на общем собрании включить в требования к такому работнику, например, наличие российского гражданства.

Что касается беспокойства о приватности информации, которой обладает консьерж, то оно решается правилами, закрепленными в должностной инструкции, утвержденной общим собранием. В ней должно быть четко прописан отдельный пункт о конфиденциальности - запрет на разглашение любой информации о жильцах и их гостях третьим лицам. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

За нарушение указанного пункта консьержа могут уволить или привлечь к ответственности - вплоть до уголовной по статье 137 УК РФ за "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Добавим, что статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч рублей до размера дохода осужденного за полтора года, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если было использовано служебное положение, то штраф вырастет от 100 до 300 тысяч рублей или составит доход осужденного за период от одного до двух лет. Кроме этого осужденный может лишиться свободы на срок до четырех лет.

Фото: Piter.tv