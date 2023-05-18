В ГД рассказали, когда коммунальщики должны обрабатывать двор от клещей

Владимир Кошелев напомнил, что речь идет о дополнительной услуге, а не аварийно работе для УК.

Управляющие компании (УК) на российской территории не обязаны по умолчанию обрабатывать придомовую территорию от клещей, однако этот вопрос можно решить на общем собрании жильцов или получив предписание от надзорного ведомства. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты заметил, что если существует риск для детейиз-за клещей, то собственники жилья могут обратиться за помощью в Роспотребнадзор. В случае, если их специалисты обнаружат на участке клещей или выявят нарушение санитарных норм, в частности отсутствие покоса травы, что способствует размножению этих насекомых, то ведомство выдаст предписание для УК провести обработку территории за счет собственных средств.

Обработка от клещей - это дополнительная услуга, а не обязательная работа по содержанию общего имущества. УК или ТСЖ не обязаны проводить обработку по умолчанию только потому, что наступила весна. Их обязанность действовать строго в рамках утвержденного перечня работ. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Дополнительно обработка может быть проведена при условии, если детская площадка или газон примыкают к лесопарковой зоне либо на территории был зафиксирован случай укуса клеща. Однако один собственник не может по своему решению заключить договор на обработку, так как придомовая территория находится в общей долевой собственности всех собственников помещений.

Фото: pxhere.com