Миронов предложил повышать зарплату врачам за умение работать с ИИ

В Госдуме напомнили о дополнительных профессиональных навыках у специалистов.

Российские врачи должны получать надбавки к заработной плате за профессиональное владение искусственным интеллектом (ИИ), для чего федеральному правительству требуется разработать подходящие нормативы. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил, что сейчас профессиональное владение системами с ИИ представляет из себя дополнительный навык специалиста, который говорит о его более высокой квалификации и более высокой производительности труда. Законодатель добавил, что денежные средства, сэкономленные от внедрения систем с искусственным интеллектом в сферу здравоохранения и образования, властям следует направлять на повышение зарплат врачей и учителей.

Только так мы сможем избавить врачей и учителей от переработок, сделать эти профессии привлекательными и покончить с нехваткой кадров. А значит, бесплатное образование и медицина в стране станут более качественными и доступными. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В ГД предложили ввести госстрахование для сотрудников скорой помощи.

Фото: Piter.tv