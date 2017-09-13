В ГД предложили ввести госстрахование для сотрудников скорой помощи

Вице-спикер Государственной думы России, представляющий партию ЛДПР, Борис Чернышов направил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников скорой медицинской помощи. Текст соответствующего документа распространен пресс-службой политического деятеля по СМИ. Парламентарий из нижней палаты предложил федеральным властям распространить такой механизм страхования не только на медицинских сотрудников, но также и на водителей автомобилей скорой помощи, которые входят в состав врачебных бригад.
Прошу вас рассмотреть возможность введения обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников скорой медицинской помощи по аналогии с действующими механизмами в отношении сотрудников правоохранительных органов.
сообщение депутата ГД
По мнению законодателя, сотрудники скорой помощи работают в условиях повышенной нагрузки и риска. В частности, они выезжают на экстренные вызовы, работают ночные смены, сталкиваются с риском ДТП и агрессивным поведением со стороны пациентов. При этом сейчас по стране существующие меры страховой защиты для таких работников ограничены и носили лишь временный характер в период пандемии коронавирусной инфекции.
В Госдуме предложили запретить скрытое уменьшение объема или веса товаров.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все