В ГД предложили ввести госстрахование для сотрудников скорой помощи

По словам Бориса Чернышова, реализация законодательной инициативы позволит повысить уровень социальной защиты сотрудников скорой помощи и сделать профессию более привлекательной.

Вице-спикер Государственной думы России, представляющий партию ЛДПР, Борис Чернышов направил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников скорой медицинской помощи. Текст соответствующего документа распространен пресс-службой политического деятеля по СМИ. Парламентарий из нижней палаты предложил федеральным властям распространить такой механизм страхования не только на медицинских сотрудников, но также и на водителей автомобилей скорой помощи, которые входят в состав врачебных бригад.

Прошу вас рассмотреть возможность введения обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников скорой медицинской помощи по аналогии с действующими механизмами в отношении сотрудников правоохранительных органов. сообщение депутата ГД

По мнению законодателя, сотрудники скорой помощи работают в условиях повышенной нагрузки и риска. В частности, они выезжают на экстренные вызовы, работают ночные смены, сталкиваются с риском ДТП и агрессивным поведением со стороны пациентов. При этом сейчас по стране существующие меры страховой защиты для таких работников ограничены и носили лишь временный характер в период пандемии коронавирусной инфекции.

