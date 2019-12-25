В ГД предложили ввести подработку для студентов с детьми на базе вузов

Борис Чернышов направил предложение в аппарат Татьяны Голиковой.

Вице-спикер Государственной думы России, представляющий партию ЛДПР, Борис Чернышов направил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести на территории страны систему гарантированной подработки для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе отечественных вузов и государственных учреждений. Текст соответствующего документа распространен пресс-службой политического деятеля по СМИ. Парламентарий из нижней палаты отметил, что сейчас меры поддержки недостаточны для студенческих семей. А одним из главных барьеров, по мнению депутата, остается трудоустройство на базе вузов и предсказуемый источник дохода, который бы позволил молодым людям совмещать работу, воспитание ребенка и учебный процесс.

Прошу рассмотреть возможность внедрения дополнительного механизма поддержки - системы гарантированной подработки для студентов, имеющих детей. Предлагается предусмотреть занятость с гибким графиком (10-15 часов в неделю) с трудоустройством на базе вузов, а также в государственных и муниципальных учреждениях. сообщение депутата ГД

Борис Чернышов уверен, что улучшение государством системы гарантированной подработки позволит снизить финансовую нагрузку на такие семьи и сократит необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды.

