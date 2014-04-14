Подростки напали на 14-летнего школьника на шоссе Революции

Мальчика госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Вечером 6 мая в 21:27 в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что на шоссе Революции трое неизвестных подростков избили её 14-летнего сына и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате нападения школьник получил травму головы и ушибы. Мальчика госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту организована проверка, полиция принимает меры по розыску и установлению личностей причастных к инциденту.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга нашли 18-летнюю девушку без сознания с травмой головы.

Фото: Piter.TV