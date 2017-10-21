ВЦИОМ: 67% россиян считают 9 Мая самым важным праздником

Опрос проведен 17 апреля 2026 года при участии 1,6 тысяч человек, старше 18 лет.

Две трети россиян называют День Победы самым важным праздником для государства. Соответствующие статистические данные приводятся в результатах проведенного социологического исследования представители Аналитического центра ВЦИОМ. Эксперты пояснили, что указанный показатель на девять процентных пунктов меньше, чем фиксировался в 2005 году. При этом около 25 процентов респондентов полагают, что День Победы надо считать не праздником, а днем памяти и скорби. Такого мнения придерживаются плюс семь процентных пункта по сравнению с данными социологического опроса 2005 года. Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров пояснил, что День Победы - самый популярный государственный, общественный, семейный праздник страны после Нового года.

Сегодня мы празднуем именно победу, нашу силу, наш триумф. Мы очень хотим победить и побеждать. И сегодня, когда Россия вновь переживает непростые военные времена, именно опыт победы наших дедов в Великой Отечественной войне вдохновляет нас. Валерий Федоров, глава ВЦИОМ

