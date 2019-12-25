Как провести майские праздники в Петербурге

Благодаря майским праздникам в 2026 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Piter.TV сделал подборку мероприятий в Петербурге, чтобы вы скрасили грядущие выходные.

Куда сходить с 1 по 3 мая

В Юсуповском саду 2-4 мая с 19:30 до 22:00 состоится фестиваль "Дримфест", в рамках которого ожидаются различные события. Гости увидят сотни фонариков на воде, огненное шоу и флайборд-шоу, костюмированный бал XIX века. Также прозвучат рок-хиты в исполнении оркестра, аллеи украсят арт-инсталляциями.

Фестиваль песчаных фигур на территории Петропавловской крепости пройдет с 1 мая по 1 сентября. На площадке соберутся лучшие скульпторы страны и зарубежья: они создадут фигуры из песка, добытого в Ленинградской области. В этом году у мероприятия следующая тема: "Восторг творчества". Маленькие посетители смогут поиграть в огромной песочнице и поучаствовать в мастер-классах.

С 1 до 3 мая с 11:00 до 21:00 на Пионерской площади пройдет II Рыбный фестиваль. На мероприятии можно попробовать свежую, копченую, соленую, вяленую и сушеную рыбу, морепродукты и икру. Для детей подготовили интерактивные зоны с аниматорами, аттракционами и мастер-классами. В прошлом году фестиваль посетили свыше 32 тыс. человек.

А еще 1-4 мая в Северной столице впервые выступят участники международного конкурса "Гармоники Победы". Он соберет более 700 участников из Москвы, Ижевска, Новгородской, Калининградской, Новосибирской областей и других регионов. Со сцены прозвучат произведения, посвященные событиям Великой Отечественной войны, и песни композитора Исаака Дунаевского в честь 125-летия со дня его рождения. В первый день послушать артистов смогут все желающие в Белом зале Политехнического университета с 19:00 на концерте "Навстречу Победе!". На следующий день, 2 мая, представят спектакль "Ехал я из Берлина" во Дворце учащейся молодежи на Малой Конюшенной улице, 3 мая – там же концерт "Маэстро гармоник". Завершит проект 4 мая гала-концерт "Салют Победы" в Белом зале Политехнического университета.

Кроме того, можно сходить в Ботанический сад Петра Великого, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Деревья только начали распускаться в конце апреля из-за прохладной погоды, а некоторые и вовсе закрыты. При таких условиях японская вишня цветет в течение недели, что как раз выпадает на первую часть майских праздников.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

Как провести 9-11 мая

Традиционно в честь Дня Победы на Дворцовой площади пройдет парад, начало мероприятий – в 10:00. Чтобы занять место поудобнее, рекомендуется приходить пораньше. Сначала по Дворцовому проезду проедут колонны бронетехники и артиллерии, на площади промаршируют пешие колонны военнослужащих. После военную технику получится рассмотреть поближе: часть отправится на Невский проспект к 11:30. В 14:00 пройдет шествие "Бессмертный полк", в 15:00 состоится концерт на Дворцовой. В 22:00 возле Петропавловской крепости должны дать салют, однако пока информацию не подтверждали в администрации.

Также 9 мая можно бесплатно посетить крепость Орешек у Шлиссельбурга, сыгравшую важную роль в обороне Ленинграда. На следующий день ожидается патриотическая программа "Подвиг. У нас Победа" с концертом, экскурсиями и мастер-классами.

В Александринском театре 9 мая состоится концерт "Ленинград. Партитура жизни" к 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича. Особое место займет его Сюита к киноэпопее Михаила Чиаурели "Падение Берлина". Историю о жизни блокадного города подготовил Губернаторский симфонический оркестр Петербурга.

Фото: пресс-служба Александринского театра

Музей обороны и блокады Ленинграда подготовил выставку "Путь к Победе". Экспозицию посвятят Невскому проспекту в годы Великой Отечественной. Там покажут редкие кадры – с трамваями, пожаром Гостиного двора и эвакуацией людей.

В кинотеатре "Заневский" на Новочеркасском проспекте с 6 по 9 мая пройдет бесплатный показ военных фильмов. Так, 6 мая в 11:00 представят картину "Освобождение. Последний штурм", в 12:30 – "Белорусский вокзал", 8 мая в 10:30 – "Небесный тихоход", в 12:00 – "Жди меня", 9 мая в 11:00 – "Баллада о солдате" и в 13:00 – "Сын полка".

Главное фото: Piter.TV