На острове Самуи задержали четверых россиян
Сегодня, 12:00
Речь идет о незаконной работе и просроченных визах.

Четверых россиян задержала полиция на острове Самуи. По предварительным данным, это связано с ведением незаконной деятельности и нелегальным пребыванием на территории королевства. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что их задержали во время монтажа электросистем и звукового оборудования. Туристические визы каждого оказались просрочены на три месяца, а разрешений на выполнение работ при них не было. В частности, двое задержанных трудились электриками. По закону эта профессия зарезервирована за гражданами Таиланда. Правоохранители отметили, что россиян привлекут  к ответственности и депортируют. 

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили дать разрешение на работу мигрантов только "вахтовым методом". Для возвращения в страну придется заключать новый трудовой контракт.

