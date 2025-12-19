Россияне могут посещать Мьянму без виз

Соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан было подписано 28 октября 2025 года.

Граждане России смогут посещать Мьянму без визовых документов с 27 января 2026 года. С сегодняшнего дня на территории страны вступило в законную силу межнациональное соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Документ подписали еще 28 октября 2025 года министры по иностранным делам Сергей Лавров и его коллега Тан Све. Торжественное событие состоялось на полях Международной конференции по евразийской безопасности, организованной в Минске.

По данным новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на воздушных перевозчиков, после достижения международного соглашения спрос на полеты до Мьянмы увеличился на 25-30 процентов. Речь идет о единственном прямом рейсе по маршруту "Новосибирск - Мандалай - Янгон". В ноябре прошлого года представитель авиакомпании Myanmar Airways International (MAI) сообщили СМИ о возможности организации прямых полетов из российской столицы в зимнем сезоне 2026-2027 годов. Иностранцы добавили, что ситуация будет зависеть от спроса на направление, а также от готовности инфраструктуры Мьянмы для увеличения приема туристического потока. За 2024 год Мьянму посетили около 3,9 тысяч граждан России.

Фото: pxhere.com