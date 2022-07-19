Беларусь и Узбекистан стали самыми выгодными странами для путешествий из Петербурга

Аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" определили наиболее доступные зарубежные направления для отдыха жителей Петербурга летом 2026 года, исходя из совокупной стоимости перелёта и проживания.

Согласно исследованию, одними из самых бюджетных с точки зрения медианной цены авиабилетов стали Беларусь (13 000 рублей), Узбекистан (16 800 рублей) и Азербайджан (26 610 рублей). При этом самая низкая средняя стоимость ночи в отеле среди популярных стран зафиксирована в Узбекистане (5 380 рублей). В число лидеров по этому показателю также вошли Казахстан (7 860 рублей) и Грузия (7 990 рублей).

Сочетание цены перелёта и проживания делает наиболее выгодными для путешествия Узбекистан (22 180 рублей) и Беларусь (22 630 рублей). Эксперты также отмечают, что для экономии стоит выбирать отели категории одна или две звезды, где средняя цена за ночь составляет 10 060 и 10 350 рублей соответственно. Кроме того, выгодным решением является выбор тарифа с питанием: наиболее доступными остаются форматы "всё включено лайт" (8 100 рублей), а также тарифы с включёнными завтраками (8 620 рублей) или завтраком и обедом (10 800 рублей).

