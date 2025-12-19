МИД РФ: Польша с апреля перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Российское министерство по иностранным делам уведомило граждан о том, что Польша с апреля 2025 года перестанет признавать пятилетние заграничные паспорта россиян. Дипломаты пояснили, что всю необходимую информацию о категориях лиц, для которых сохраняется возможность въезда в республику, можно найти на основной странице интернет-сайта российского посольства РФ в Варшаве в разделе "Об ограничениях на въезд в Польшу российских граждан и автомобилей". Москва рекомендует сейчас населению оформлять десятилетние биометрические паспорта нового вида, если они собираются посетить Европу.

По решению польских властей с 1 апреля 2026 года Польша прекратит признавать выданные Российской Федерацией небиометрические (пятилетние) общегражданские заграничные паспорта. Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными. сообщение департамента в Telegram-канале

Напомним, что Дания, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония уже приняли решение на территории своих государств ввести ограничения для граждан России с небиометрическими пятилетними загранпаспортами.

Фото: pxhere.com