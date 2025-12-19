  1. Главная
Польша намерена стать посредником между ЕС, Данией и США по вопросу Гренландии
Сегодня, 11:46
Польша намерена стать посредником между ЕС, Данией и США по вопросу Гренландии

Владислав Косиняк-Камыш указал на роль Варшавы в поддержании безопасности Европы.

Варшава претендует на роль связующего звена между Данией, Европейским союзом и США по вопросу Гренландии. Соответствующее заявление в эфире польского телеканала TVN24 сделал глава местного министерства по обороне Владислав Косиняк-Камыш. Иностранный чиновник заметил, что европейское государство будет убеждать стороны конфликта сотрудничать друг с другом.

Я бы хотел, чтобы США имели там  достойное место для проведения операций, чтобы их безопасность никоим образом не была ущемлена.

Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что 13 января после официальной рабочей встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером польский президент Кароль Навроцкий сообщил о том, что выступает за дипломатическое решение вопроса Гренландии между Данией и США.

В Польше разгорелся скандал из-за исторической ошибки Туска в новогоднем обращении.

Фото: YouTube / TVN24

