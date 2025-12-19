В Польше разгорелся скандал из-за исторической ошибки Туска в новогоднем обращении

Оппозиция обвинила его в "переписывании истории" и неуважении к христианскому наследию.

Новогоднее обращение премьер-министра Польши Дональда Туска вызвало политический скандал из-за исторической неточности. Политик заявил, что 2026 год является 1001-м годом с момента основания Польши, тогда как официально начало польской государственности традиционно отсчитывается от 966 года — даты крещения князя Мешко I. Об этом пишет издание Fakt.

Ошибку немедленно подхватила оппозиция. Председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак жёстко раскритиковал Туска в соцсети X, заявив, что тот "считает христианское наследие нашей родины мерзким", и напомнил, что даже школьники знают об историческом значении крещения Польши.

Историк Камиль Яницкий, в свою очередь, назвал заявление главы правительства "противоречивым" и отметил, что акцент на спорной дате был воспринят многими как провокация.

Ранее Piter.TV сообщал, что президент Польши назвал Туска худшим премьером с 1989 года.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny