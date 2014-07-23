Дональд Туск собрал группу историков, которые проанализируют последствия для Варшавы из-за влияния Москвы.

Варшава готовит судебный иск к Москве за ущерб, якобы нанесенный европейскому государству в период Польской Народной Республики, когда страна являлась союзником Советского Союза. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Financial Times (FT). В СМИ появились данные о том, что согласно поручению премьер-министра Польши Дональда Туска сформирована рабочая группа из историков, которая займется оценкой событий Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны. Они также проанализируют негативные последствия, к которым привело воздействие СССР на страну. Власти из Варшавы называют проект долгосрочным и отмечают сложности с доступом к архивным материалам. Чиновники объяснили прессе, что в настоящее время преждевременно упоминать о возможных суммах требований в адрес Кремля.

FT сообщает читателям, что ранее Польша требовала компенсации у Германии за материальный ущерб, нанесенный во времена Второй мировой войны. В декабре 2025 года немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что вопрос репараций "юридически и политически" для Берлина уже много лет назад окончательно был закрыт.

