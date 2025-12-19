Вольфганг Ишингер сообщил о том, что Европа боится доминации Берлина в регионе.

ФРГ в ответ на требования репараций передать в дар Польше подводную лодку, фрегат или несколько танков. Соответствующее заявление в интервью немецкому изданию Welt сделал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

С польской точки зрения по-прежнему остаётся нерешённым вопрос репараций, который всё ещё витает в воздухе. Почему бы Германии, в знак признания роли Польши как прифронтового государства не подарить Варшаве подводную лодку, фрегат или несколько танков? Вольфганг Ишингер, эксперт

Эксперт добавил, что оборонные усилия властей из Варшавы "защищают и Германию" и назвал "зажигательной" идею о том, что официальный Берлин, который выделил большие денежные средства на безопасность, передал бы небольшую часть этих средств польским коллегам. Вольфшанг Ишингер уточнил, что в беседах с международными партнерами на саммите в Париже немецкие представители видели старые европейские предубеждения о том, что Берлин будет доминировать на геополитической арене, поэтому стране важно действовать деликатно в общении с коллегами. Эксперт уверен, что германия должна донести Европе посыл о том, что немецкие инвестиции в оборону делаются ради защиты региона и повышения уровня обороноспособности.

Это нужно подчёркивать и тогда, когда наше правительство говорит, что бундесвер должен стать самой сильной конвенциональной армией Европы. Это не самоцель, а вклад в защиту всех на этом континенте. Вольфганг Ишингер, эксперт

"В НАТО не согласны". Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием.

Фото: YouTube / Munich Security Conference