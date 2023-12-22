"В НАТО не согласны". Немецкий дипломат обратился к Киеву с жестким посланием

Вольфганг Ишингер оценил шансы на вступление Киева с состав Североатлантического блока.

Украине не светит членство в НАТО в ближайшее время в связи с тем, что в военном блоке обязательно найдутся недовольные этим решением. Соответствующее заявление сделал бывший немецкий посол в Великобритании и США. Иностранный дипломат выступил на дискуссии, организованной на форуме Deciding Your Tomorrow.

Даже если большинство из нас тут <...> согласится, что это хорошая идея — привести Украину в НАТО, я боюсь, что будет один, два, три члена из более, чем 30 членов НАТО, которые скажут: "Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет. Вольфганг Ишингер, экс-посол

Приглашенный гость отметил, что него нет для киевского режима "оптимистичного сценария" по вступлению в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что даже ни с кем не конфликтующая Швеция давно ждет решения блока по теме, поэтому находящейся в вооруженном конфликте стране сейчас точно не следует рассчитывать на благосклонность членов данной организации.

Парламент Германии проголосовал против резолюции ХДС/ХСС о передаче ракет Украине.

Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation