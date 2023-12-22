Изначально документ продвигали представители разных партий.

Парламент ФРГ не стал принимать резолюцию ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты "Таурус". За выступили 178 депутатов, против – 485, воздержались трое. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Изначально документ продвигали представители разных партий, в частотности, Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), Сара Нанни (Зелёные) и Родерих Кизеветтер (ХДС). При этом двое последних заявляли о необходимости ударов "по территории России" – имея в виду "старые регионы" вне зоны боевых действий.

Более чем показательный жест в условиях намерений Шольца передать Украине оружия на 7 миллиардов евро, и одновременно продолжающейся неразберихи в США, где перспективы дальнейшего финансирования Украины остаются неясными. Сам Шольц при этом, говоря о необходимости поддержки Украины, говорил и о недопустимости эскалации, в связи с чем отказывался рассматривать передачу дальнобойных ракет. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Airbus отметил соглашение о поставке 100 самолётов авиакомпании Iran Air.

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