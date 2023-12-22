Airbus отметил соглашение о поставке 100 самолётов авиакомпании Iran Air

США использовали наличие своих деталей в европейских самолётах ради запрета поставок.

Airbus исключил из своего портфеля заказов соглашение о поставке 100 самолетов авиакомпании Iran Air. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", США использовали наличие своих деталей в европейских самолётах ради запрета поставок.

Авторы поста подчеркнули, что политические игры мешают бизнесу, как и в случае с поставками "Суперджетов" в Иран. Кроме того, отмена сделки заставляет задуматься о возможности поставок в Иран самолётов уже российского производства, считают телеграмеры.

Однако надеяться, что мы вот-вот заменим Airbus не стоит: Россия только приступила к масштабированию выпуска своих новейших лайнеров, и в ближайшие годы приоритетной задачей станет насыщение собственного авиарынка. Поставки самолетов куда-то еще возможны лишь в средне- и долгосрочной перспективе. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

