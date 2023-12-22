За последние 13 лет в Москве восстановили 2 тыс. памятников архитектуры: мнение экспертов

Выделяемые на работы средства демонстрируются в виде реализованных конкретных проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно поднимает тему реставрации памятников архитектуры. Как сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на блог градоначальника, удалось обновить в 2023 году.

Авторы поста отметили, что в таких результатах чувствуется стремление показать Москву не только высотной с просторными домами комфорт-бизнес класса и суперсовременными ТЦ, но и исторически богатой с постройками разными эпох. Кроме того, сохранение наследия отлично соотносится с извечными ценностями Москвы и государства. В обоих случаях чтить историю — ключевая задача, ради которой можно и раскошелиться на глобальную программу реставрации памятников. И выделяемые средства демонстрируются в виде реализованных конкретных проектов.

Но тут сразу стоит сделать важную оговорку, что город тратит не только свои деньги, иначе бы это стало одной из главных статей бюджета вместо социалки и транспорта. Все эти 2000 восстановленных памятников не случились бы без бизнеса и целевых программ, инициированных столицей. Инвесторы разных уровней, от частных лиц до больших компаний принимают участие в аукционах, чтобы выгодно арендовать недвижимость и принять участие (за свои) в тщательном восстановления под пристальным контролем властей и экспертов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Suzuki,Tesla и Volvo заявили о закрытии европейских филиалов из-за ситуации с Красным морем.

Видео: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог