Suzuki,Tesla и Volvo заявили о закрытии европейских филиалов из-за ситуации с Красным морем

Учитывая важность торговой артерии, проходящей через Красное море, перебои с логистикой скажутся и на других предприятиях.

Автопроизводители Suzuki,Tesla и Volvo заявили о приостановке работы своих европейских филиалов из-за проблем с цепочками поставок в Красном море. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что, таким образом, рост цен на углеводороды стал не единственным последствием закрытия Красного моря для западных судов. Учитывая важность торговой артерии, проходящей через Красное море, перебои с логистикой скажутся и на других предприятиях.

Смена маршрута поставок на африканский поможет не сразу и не по совсем – удлинение логистического плеча повлечет необходимости задействовать большее число судов для сохранения прежних темпов доставки. А их еще нужно найти и оплатить, что продолжит оказывать негативный эффект на европейские предприятия. Telegram-канал "Мейстер"

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