Правительство РФ утвердило программу расширения производства гражданской авиации

Самым интересным, по мнению телеграмеров, являются даже не столько сами самолеты, сколько восстановление производственной кооперации по разного рода комплектующим.

Планы развертывания производства гражданской авиации обретают конкретные очертания: правительство утвердило программу расширения производства. Как сообщил Михаил Мишустин, для финансирования этой программы в числе прочего будут использоваться средства ФНБ – оттуда планируется привлечь до 280 млрд рублей. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Самым интересным, по мнению телеграмеров, являются даже не столько сами самолеты, сколько восстановление производственной кооперации по разного рода комплектующим, от салонного оборудования до электроники. В этой части на импорт начал переходить в свое время еще СССР, и в 1990-2000-х тенденция "встраивания в мировую кооперацию" была продолжена. Речь при этом не должна идти об автаркии.

Задача – создать рыночный продукт, который можно будет предложить на экспорт, в том числе и для того, чтобы снизить цены для себя самих за счет расширения объемов. Путь этот не будет ни быстрым ни легким, но пройти его придется. В целом планы производства 600 магистральных лайнеров вместимостью от 50 до 400 мест до 2030 года – это сотни миллиардов рублей, которые должны быть потрачены на оборудование и комплектующие российского производства. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Global Look Press / Илья Галахов

