Благодаря действиям правоохранителей удалось сдержать огонь до прибытия пожарных.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Тосненскому району во время патрулирования 12 ноября заметили густой дым и открытое пламя в районе 2-й улицы города Тосно. Они сразу же направились к место ЧП, пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Автоинспекторы опросили местных жителей и выяснили, что в здании никого нет. При этом пламя быстро разрасталось и угрожало соседним домовладениям. До приезда пожарных они не стали терять время и воспользовавшись шлангами с водой, которые взяли на участках местных жителей, начали сбивать пламя. Таким образом, огонь не успел перекинуться на другие строения.

Параллельно сотрудники ГАИ помогали вывести сельскохозяйственных животных в безопасное место. Благодаря четким и слаженным действиям правоохранителей удалось сдержать пожар до прибытия огнеборцев.

Ранее мы сообщали, что пожарные спасли домашних питомцев из объятой огнем коммуналки на Октябрьской набережной.

Фото: пресс-служба ГАИ