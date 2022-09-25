Домашних питомцев спасли из объятой огнем коммуналки на Октябрьской набережной

В пятикомнатной квартире, где находились собака и два кота, загорелась обстановка.

Пожарные вытащили животных из горящей коммуналки в Невском районе Петербурга. В момент возгорания жильцов в помещении не было, сообщил 78.ru.

Как отметили в публикации, сотрудникам МЧС пришлось откачивать собаку и двух котов, которые надышались дымом.

По данным регионального ГУ МВД, сигнал о возгорании на Октябрьской набережной, дом 24 поступил дежурному в 10:06. Оперативно прибыв на место, спасатели зафиксировали горение обстановки на площади 6 кв. м в пятикомнатной квартире.

В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 10:29. Сведения о пострадавших среди людей не поступали.

Ранее мы сообщали, что на Невском проспекте из горящего дома спасли двух котов.

Фото: Piter.TV